2CRSi : le transfert sur Euronext Growth sera réalisé au plus tôt le 31 octobre

(Boursier.com) — La société 2CRSi a confirmé que l'Assemblée Générale des actionnaires réunie le 31 août 2022 a approuvé le projet de transfert de cotation des titres 2CRSi du marché règlementé Euronext Paris vers Euronext Growth.

Le transfert sera mis en oeuvre par le Conseil d'Administration au plus tôt le 31 octobre 2022 et au plus tard le 25 novembre 2022. Cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.