2CRSi : le titre plonge après une fin d'exercice compliquée

(Boursier.com) — 2CRSi plonge de près de 12% à 1,74 euro après l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel moins bon qu'espéré. Mettant en cause l'impact des pénuries persistantes constatées sur les approvisionnements en composants électroniques ainsi que l'évolution défavorable du dollar sur les quatre derniers mois de l'exercice, le groupe a fait état de revenus stables à 184 ME en 2022-2023, contre un objectif de 200 ME.

Pour 2023, malgré la prudence imposée par des conditions d'activité toujours contrastées, 2CRSi entend maintenir le cap dans l'exécution de sa stratégie avec la volonté d'accélérer la transformation commerciale tout en maintenant une stricte discipline en matière de maîtrise des coûts et d'évolution de marges. Le management ne réitère néanmoins pas ses objectifs chiffrés annoncés précédemment. L'ambition fixée à l'horizon 2027-2028 est en revanche confirmée, franchir le cap des 400 ME de chiffre d'affaires avec une marge d'EBITDA supérieure à 7%.

Au-delà de l'aspect volatil de l'activité, ce point de fin d'année n'est pas de nature à rassurer les plus sceptiques sur la capacité d'exécution du groupe (dans un environnement, certes, toujours difficile), explique Oddo BHF. Les objectifs à court et moyen terme perdent donc quelque peu en crédibilité (il faudra du temps à 2CRSi pour se reconstituer un track record). En conséquence et en dépit de la forte baisse du titre en 2023 (-35%), qui fait apparaitre un potentiel théoriquement important vis-à-vis de son objectif de cours, le courtier maintient son opinion 'neutre'. Il pense en effet que le titre risque de demeurer sous pression dans l'attente de signaux tangibles de montée en puissance de l'activité, de concrétisation du pipe commercial, et d'un surcroît de visibilité sur la trajectoire moyen terme. Le cours cible est abaissé de 3,5 à 2,5 euros.