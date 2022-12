2CRSi : le titre grimpe, contrat à l'appui !

(Boursier.com) — Le constructeur de serveurs informatiques haute performance 2CRSi grimpe de 2,4% à 3,40 euros ce mercredi, après avoir remporté un contrat cadre sur 3 ans avec un acteur majeur des services de logistique pour un montant ferme de 14,8 millions d'euros. Ce client, accompagné d'un partenaire spécialisé dans les technologies de la sécurité, a choisi la filiale allemande de 2CRSi, Boston Servers and Storage, pour soutenir l'utilisation croissante de technologies "edge computing" et d'Intelligence Artificielle. Le contrat porte sur des équipements spécifiques associés à des services managés. 2CRSi prévoit de livrer la première tranche du contrat sous 3 mois...

"Cette annonce vient conforter nos prévisions qui prévoient, en ligne avec les guidances (CA de plus de 200 ME cette année, 250 ME l'an prochain et 400 ME en 2027), une forte croissance au cours des prochaines années pour l'ensemble des 'business-units'" commente Portzamparc qui vise un cours de 4,30 euros sur le dossier.