2CRSi : le titre accuse le coup, c'est grave docteur ?

(Boursier.com) — 2CRSi chute de 8,8% ce mercredi à 2,22 euros, alors que le concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance a présenté ses résultats au titre du premier semestre 2022/23 (du 1er mars 2022 au 31 août 2022). Sur le 1er semestre de l'exercice 2022/23, 2CRSi a enregistré un chiffre d'affaires de 95,6 ME en progression de 5,9% par rapport au 1er semestre 2021/22... Cette bonne performance est portée par la poursuite d'une forte dynamique commerciale, freinée par la situation d'approvisionnement en composants électroniques et son impact sur l'allongement des délais de livraison à nos clients. Cette dynamique positive se retrouve principalement dans les secteurs de la Défense, du Cloud et de la recherche scientifique (HPC). Elle s'accompagne également d'une poursuite de la diversification du portefeuille clients avec un poids du premier client divisé par plus que deux (5% contre 12% un an auparavant, et 8% sur 2021/22), tandis que la part internationale de l'activité reste forte à 87% du chiffre d'affaires.

Une rentabilité impactée par la structuration du Groupe et le contexte inflationniste

Sur la période, l'EBITDA de 2CRSi s'élève à 2,6 ME, contre 4,3 ME un an auparavant, soit une marge d'EBITDA de 2,7% du chiffre d'affaires. Cette évolution s'explique principalement par :

- Une marge brute en léger repli de 0,2 point à 22% impactée par un mix d'activité intégrant un poids plus fort de l'activité de distribution.

- Une structure de coûts intégrant les investissements de croissance du Groupe :

*frais marketing représentant près de la moitié de la hausse des charges externes (6,5 ME au S1 2022/23 contre 5,3 ME au S1 2021/22),

*une masse salariale en hausse sur la période de 19,7% liée à des effectifs supplémentaires au Royaume-Uni et en Allemagne ainsi que des revalorisations salariales liées aux pressions inflationnistes.

Serveurs haute performance

Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels courants et des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant de 2CRSi s'établit à (0,1) ME, contre 1,7 ME au titre du 1er semestres 2021/22. Ce dernier ne s'accompagne d'aucun élément exceptionnel venant impacter le résultat opérationnel.

Le résultat financier ressort à (0,8) ME, intégrant principalement une réévaluation des dettes liées à l'acquisition de Boston Ltd pour un montant de (2,1) ME, une variation de la juste valeur des actifs financiers de 1 ME et des impacts liés aux variations de change de 0,9 ME.

En cumul sur le 1er semestre 2022/23, 2CRSi affiche un résultat net consolidé, part du Groupe de (0,4) ME, contre (1,1) ME sur la période comparable.

Portzamparc évoque un S1 "inférieur à ses attentes, mais les perspectives S2 permettent de confirmer le scénario... Le déstockage espéré au S2 pourrait constituer un catalyseur, la faible valorisation du groupe le rendant selon nous très sensible à un désendettement ponctuel mais significatif" commente l'analyste qui reste donc à l'achat sur le dossier en visant un cours de 4,30 euros...