2CRSi grimpe après un beau contrat

(Boursier.com) — 2CRSi bondit de 11,1% à 5,05 euros, le groupe ayant été choisi par Coin Citadel, société américaine spécialisée dans la crypto-monnaie et la blockchain, afin de lui fournir une puissance de calcul verte supplémentaire. Dans le cadre de l'accent placé par le groupe sur certains verticaux stratégiques tels que la finance, 2CRSi fournira à la société fintech américaine Coin Citadel une puissance de calcul supplémentaire. Afin de répondre au besoin de Coin Citadel d'avoir des serveurs performants aussi bien sur le plan environnemental que financier, 2CRSi a proposé des serveurs Octopus 1.4 dotés de 2 processeurs (CPU) et de 4 cartes graphiques (GPU). Cette première commande représente un montant total de près de 6 millions de dollars.

Coin Citadel est une société technologique américaine spécialisée dans la fourniture de puissance de calcul pour le minage de crypto-monnaies ; elle a très récemment pris la décision de se lancer également dans les paiements peer-to-peer (P2P) et la blockchain. La puissance de calcul CPU/GPU supplémentaire fournie par 2CRSi doublera la capacité dont dispose Coin Citadel actuellement et complétera celle de ses mineurs ASIC.

Pour développer la digitalisation des instruments financiers, Coin Citadel a réalisé d'importants investissements dans une puissance de calcul supplémentaire qui soit également éco-responsable. Cette première commande "démontre la parfaite adéquation entre les solutions proposées par 2CRSi et les besoins et attentes de l'industrie financière", ajoute Alain Wilmouth, président et cofondateur de 2CRSi.

Les nouveaux serveurs seront livrés avant la fin du mois de janvier 2021. Ce nouveau contrat conclu aux États-Unis représente un nouveau succès commercial pour 2CRSi et renforce ainsi la confiance du groupe dans la dynamique commerciale favorable.