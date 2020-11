2CRSi : go2cloud va devenir un important client

(Boursier.com) — 2CRSi a été choisi par go2cloud, leader européen de services de calcul haute performance, afin de fournir des capacités supplémentaires pour équiper ses data centers en Europe et au Moyen-Orient.

Le partenariat se matérialise par trois commandes qui seront livrées à des data centers de go2cloud en Europe d'ici la fin de l'année 2020. Ces nouveaux serveurs multiprocesseurs fourniront une capacité supplémentaire pour les clients de go2cloud.

2CRSi précise que go2cloud a d'ores et déjà exprimé un fort intérêt dans ses serveurs éco-énergétiques et s'attend à ce que ce partenaire devienne à l'avenir un de ses 10 plus importants clients.