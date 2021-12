2CRSi : forte progression de la rentabilité et confiance dans les perspectives

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de 2CRSi au titre du 1er semestre de l'exercice 2021-22 s'établit à 90,2 ME, en progression de +15% par rapport à la période du 1er mars au 31 août 2020.

Sur le 1er semestre 2021-22, la rentabilité de 2CRSi s'est largement appréciée avec un Ebitda de 4,3 ME, soit un taux de marge de 4,7%, (1,5% sur la précédente période comparable). L'amélioration de la marge d'Ebitda de 3,3 points résulte principalement d'une hausse de marge brute, grâce à la fourniture de services et un contexte de pénurie favorable. La marge brute est en hausse de +55,6% sur la période à 20,1 ME, soit 22,2% du chiffre d'affaires du Groupe (12,9 ME et 16,4% au 1er semestre 2020-21).

En outre, la bonne gestion du dossier Blade permet de constater un impact positif dans les comptes du semestre de +0,8 ME, grâce notamment aux encaissements reçus dans le cadre de la procédure de redressement puis de reprise de la société.

La bonne performance opérationnelle se traduit par un résultat opérationnel courant positif de 1,7 ME (1,9% du chiffre d'affaires du Groupe), contre une perte de -2,1 ME sur la période comparable. Également, en l'absence d'élément exceptionnel significatif sur la période, le résultat opérationnel connaît une évolution parfaitement identique.

Au total, 2CRSi enregistre un résultat net consolidé part du groupe de -1,1 ME, en nette amélioration par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent (-2,5 ME).

Situation financière

Les créances financières courantes baissent de 28,1 ME au 28 février 2021 à 6,8 ME à fin août 2021. Cette baisse résulte de l'encaissement sur la période de 12,6 ME et la récupération de matériels, dans le cadre de la procédure collective de Blade. Au 31 août 2021, les stocks s'affichent en nette hausse à 57,4 ME (32,2 ME à fin février). Cette hausse importante des stocks induit un besoin en fonds de roulement plus élevé. Aussi, afin de préserver la trésorerie du Groupe, celui-ci est partiellement financé grâce à des financements court terme. Par conséquent, l'endettement financier brut hors dettes de location (IFRS 16) au 31 août 2021 s'établit à 64 ME (57 ME à la fin février 2021). La trésorerie quant à elle, s'élève à 5,3 ME au 31 août 2021 (4,5 ME au 28 février 2021).

Perspectives

2CRSi continue de bénéficier d'une forte dynamique commerciale, liée à l'attractivité de ses solutions, en phase avec les attentes du marché pour des produits de haute performance à moindre consommation énergétique. Il s'agit d'une tendance de fond, renforcée par les conséquences de long terme de la crise sanitaire.

Avec des niveaux de stocks adaptés à la pénurie actuelle de composants, le Groupe estime être en mesure de continuer à servir la demande croissante de ses clients.

Dans ce contexte, en restant attentif aux évolutions des conditions d'approvisionnement, 2CRSi est confiant dans sa capacité à poursuivre son développement et réaliser sur l'ensemble de l'exercice 2021-22 une croissance à deux chiffres.