2CRSi flambe après une commande historique

(Boursier.com) — 2CRSi bondit de plus de 25% à 4,52 euros, dans un volume épais représentant 0,6% du tour de table. Une hausse tout à fait justifiée, puisque le concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance a annoncé hier soir un contrat historique et pluriannuel, le plus important remporté à ce jour. Une équipe européenne de Boston a remporté auprès d'un nouveau client un contrat d'un montant maximum de 73 ME pour la fourniture de solutions de calcul haute performance (HPC). Les détails de ce contrat constituent une information dite "restreinte". D'une durée initiale de 5 ans, le contrat pourra être prorogé de 4 années supplémentaires. La contribution de ce nouveau client dans les chiffres du groupe ne sera effective qu'à partir du second semestre de l'exercice 2022/23.

"Dans notre secteur d'activité, il est bon de savoir qu'un groupe européen peut encore gagner un important contrat européen. Ce succès est une belle reconnaissance de notre expertise dans la fourniture de solutions de calcul haute performance. Cette victoire confirme également les synergies nées du rapprochement du groupe Boston Limited avec 2CRSi", déclare Alain Wilmouth, cofondateur de 2CRSi.

"Evidemment une excellente nouvelle pour le groupe" commente Portzamparc qui souligne "qu'en supposant un étalement sur 5 ans, ce seul contrat représente environ 6% de nos attentes de CA sur la période... Cela démontre également la capacité de 2crsi à se positionner sur des contrats majeurs et à conquérir de nouveaux clients" commente l'analyste qui vise un cours de 6,90 euros en restant à l'achat sur le dossier.