2CRSi et Vates s'associent pour créer une offre commune

(Boursier.com) — 2CRSi , concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, et la société Vates, éditeur de logiciels open source spécialisé dans la virtualisation sécurisée, s'associent pour offrir une solution commune souveraine.

Après une première collaboration réussie dans le cadre du projet RENESENS labelisé "France 2030", 2CRSi et Vates ont souhaité approfondir leur collaboration en proposant une offre commerciale commune qui sera déployée à compter d'octobre 2023. Ce partenariat constitue une réponse forte aux entreprises souhaitant déployer des serveurs haute performance avec une couche de virtualisation déjà intégrée et recherchant l'ultra accessibilité sans sacrifier performances et exigences environnementales.

La mise en collaboration des services Recherche et Développement et des experts techniques des deux entités, aboutie à une offre globale serveur+licence labellisée Vates/2CRSi. Cette solution vient clairement concurrencer les offres des leaders américains, tant par sa souveraineté que par sa remarquable attractivité économique.

Elle répond également à un besoin de certification croissant attestant du fonctionnement optimal et continu des équipements et de leurs applications.