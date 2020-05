2CRSi et Linkoffice concluent un contrat d'un montant global de 6,5 ME

(Boursier.com) — 2CRSi et Linkoffice, l'expert VDI1 en B2B, ont signé hier un contrat pour la fourniture de serveurs de calcul et de stockage.

Le contrat porte sur la fourniture d'une infrastructure matérielle et logicielle intégrant les processeurs Xeon Platinum, les meilleurs jamais produits par Intel à ce jour. La première commande ferme (environ un quart du total) sera livrée en 2020. Les tranches suivantes seront conditionnées, entre autres, à la parfaite exécution de cette première partie. La durée du contrat est de quatre années.

La solution technique de 2CRSi comporte un système de refroidissement innovant (direct liquid cooling) et une très grande capacité de stockage des données. Pour des questions de fiabilité et de préférence nationale, la plateforme sera hébergée dans un datacenter français qui, associé à un système de réutilisation de la chaleur fatale, permettra de réduire très fortement l'impact écologique et les coûts d'exploitation de Linkoffice.

La crise sanitaire du COVID-19 a provoqué une accélération de certaines tendances au sein des entreprises. La généralisation du télétravail renforce le besoin d'un "lien au bureau" fort, permanent et sécurisé. Durant cette crise inédite, Linkoffice a assuré avec succès l'accompagnement de l'ensemble de ses clients dans la mise en place d'un modèle de travail en home office (plus de 10.000 collaborateurs en moins de 48 heures). Cette réussite a démontré une nouvelle fois la fiabilité et la simplicité d'utilisation de sa solution au sein des cabinets d'expertise comptable.