2CRSi : encore une belle commande !

(Boursier.com) — 2CRSi poursuit sur sa lancée. Le concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance annonce le gain d'une nouvelle commande significative. Les équipes de 2CRSi remportent une nouvelle commande pour la fourniture de plusieurs milliers de serveurs OCP (Open Compute Project) "pour l'un des leaders du Cloud Computing". Des livraisons cadencées mensuelles sont prévues après deux premières livraisons de 1500 serveurs chacune. Ce client devrait représenter environ 18 ME de chiffre d'affaires sur l'exercice en cours, contre 3,5 ME sur l'exercice précédent. Les équipements seront partiellement issus de l'économie circulaire, une démarche chère à 2CRSi, "car elle est un gage de croissance durable mais aussi de rentabilité en cette période de pénuries". Des équipements ayant eu une première vie en datacenter seront remis à neufs et complétés par des composants neufs qui leur assureront un fonctionnement optimal pour encore plusieurs années.