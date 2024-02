2CRSi : encore en hausse de 16%, un analyste vise (beaucoup) plus haut !

(Boursier.com) — 2CRSi grimpe encore de 16% à 4,60 euros ce lundi, ce qui porte à plus de 160% la hausse de la valeur depuis le début de l'année. Le groupe vient de signer un contrat avec un opérateur américain de centre de données. Une entreprise leader dans les centres de données opérant exclusivement avec des sources d'énergies renouvelables a ainsi choisi les serveurs 2CRSi pour équiper ses 4 prochains centres de calcul. L'engagement contractuel représente 210 millions de dollars pour les 18 mois à venir...

La construction de ces 4 nouveaux "datacenter" représente une étape clé pour l'avenir : Cet opérateur est engagé dans une démarche d'utilisation exclusive d'énergie propre. Il est indispensable pour lui de disposer des serveurs informatiques les plus performants mais également les plus frugaux, justement l'une des forces des produits développés et fabriqués par 2CRSi.

En plus d'avoir une énergie décarbonée, ces sites utiliseront l'énergie thermique dégagée par les serveurs comme source de chaleur pour l'agriculture... Avec plus de 10 ans d'expérience en conception et fabrication de serveurs spécifiquement dédiés au refroidissement liquide, 2CRSi permet aujourd'hui d'avoir des centres de données avec des bilans carbone " positifs ".

Le développement des centres de données de ce client, soutenu par les mesures fiscales de la loi américaine 'IRA' (inflation reduction act), ne se limite pas à ces 4 sites en cours de construction. Avec une feuille de route jusqu'en 2030, plus de 30 sites, pour un total de plus de 1.700MW qui seront installés dans plus de 20 états américains.

Ce contrat porte également sur un 2e engagement ferme de commander 400 M$ supplémentaires sur les 4 années à venir, soit un total contractuel de 610 M$.

Plan d'action

Le groupe a par ailleurs annoncé la semaine passée un plan sur 3 ans visant l'équilibre entre les ventes de serveurs pour l'IA, les ventes de solutions complètes pour Datacenters et les services associés. Ce plan se concentre sur le marché américain, représentant la majorité des ventes de 2CRSi au niveau mondial. Depuis près de 20 ans, 2CRSi a démontré son expertise dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance et sa maîtrise des systèmes de refroidissements à l'air ou par liquide... L'essor du calcul haute performance (HPC) et de sa branche la plus reconnue, l'intelligence artificielle (IA), pousse les fabricants à développer des composants toujours plus puissants, compacts et gourmands en énergie. Dans la quête de solutions d'infrastructures les plus éco-efficaces, le contrat signé le 30 janvier évoqué plus haut "est la preuve que 2CRSi possède toutes les qualités nécessaires".

Nouvelle organisation

Pour élever davantage son niveau d'expertise, il est également impératif de repenser la structure organisationnelle du groupe : Sous l'impulsion de la direction, le groupe va désormais s'organiser autour de 3 marques clairement identifiées : 2CRSi et son équipe 'R&D' conserve sa capacité à concevoir et fabriquer des serveurs sur-mesure pour sa clientèle historique aux exigences clairement calibrées ; Tranquil IT développe ses serveurs endurcis et oriente son positionnement sur le Edge Computing ; et Adimes reste l'intégrateur agnostique des solutions de l'ensemble des partenaires stratégiques mais intègre également les équipes de production et de logistique au service de l'ensemble du groupe. Elle assure les tests, le SAV ainsi que l'ensemble des services IT pour une clientèle de proximité...

Cette stratégie s'inscrit clairement dans un objectif de productivité accrue et une garantie de maitrise des coûts pour chacune des entités. Par ailleurs, d'autres négociations sont en cours autour de machines dédiées à l'IA, essentiellement depuis 2CRSi Corp qui représente aujourd'hui la majeure partie du CA réalisé par 2CRSi. Le contrat signé et annoncé hier, avec un opérateur de centre de données montre le succès des innovations créées par 2CRSi. L'an dernier : 2CRSi a déjà présenté l'Amérique du Nord comme le principal levier de sa croissance.

Chemin tracé

2CRSi connait et connaitra un développement commercial et industriel très vigoureux dans les mois et années à venir. Sur l'exercice en cours, qui aura une durée de 16 mois et clôturera le 30 juin 2024, 2CRSi Corporation aura un chiffre d'affaires supérieur à $100M. La faible marge des ventes de serveurs spécialisés dans l'IA est compensée par un volume important. L'objectif d'un retour aux bénéfices est prévu pour cette année avec une prévision d'EBITDA de plus $3M, pour la seule filiale américaine.

Pour les exercices suivants, la vente de solutions pour les centres de données associés à une part croissante de services, va permettre d'accroitre fortement les résultats du groupe. Pour 2CRSi Corp, cela se traduira par un EBITDA supérieur à 12% à l'horizon 2026, pour un CA sera proche de 300 M$ dont environ 60% sont déjà couvert par le contrat avec l'opérateur américain de centres de données.

Parmi les derniers avis d'analystes, Portzamparc rappelle le positionnement "historique et stratégique" du groupe qui devient dans ces conditions de plus en plus pertinent dans le cadre de "l'efficience énergétique"... De quoi ajuster son cours cible de 7,60 à 9,30 euros en entrant la valeur dans sa liste "Convictions" aux côtés de Eramet, Esker, Guerbet, Herige, IPSOS, Medincell, Precia, Spie et de Vusiongroup. La valorisation monte même à 11,3 euros sur la base d'un multiple de 9XEV/Ebitda à 2025-26.