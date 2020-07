2CRSi en nette hausse après les annonces

2CRSi en nette hausse après les annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 2CRSi grimpe de 9% à 4,05 euros ce jeudi après l'annonce de ses résultats annuels estimés pour l'exercice 2019-20. Pour rappel, la durée de l'exercice est exceptionnellement de 14 mois (du 1er janvier 2019 au 29 février 2020), la date de clôture de l'exercice ayant été fixée à fin février afin d'aligner l'arrêté des comptes avec ceux de Boston Limited et de présenter une situation plus conforme à la saisonnalité de l'activité traditionnellement forte sur les derniers mois de l'année calendaire.

Réalisée en novembre 2019, l'acquisition de Boston Limited constitue une étape clé pour le groupe. S'appuyant sur les relations de longue date entre les deux entreprises et leurs dirigeants, le nouvel ensemble bénéficie désormais des expertises technologiques historiques et reconnues de 2CRSi et des solides positions commerciales de Boston Limited, intégrateur et distributeur de référence à l'international.

Cette acquisition permet d'accroître substantiellement la couverture géographique mondiale du Groupe via des forces commerciales renforcées et un réseau de distribution international démultiplié. Avec 22 bureaux et plus de 50 partenariats de distribution et de revente, le Groupe couvre directement ou indirectement plus de 50 pays.

Intégration de taille

Ainsi, avec l'intégration de Boston Limited sur 12 mois, le chiffre d'affaires pro forma estimé du Groupe est ressorti à 145,3 ME sur 12 mois (1er mars 2019 - 29 février 2020). Pour rappel, 2CRSi avait réalisé un chiffre d'affaires de 65,2 ME sur l'exercice 2018 (1er janvier 2018 - 31 décembre 2018).

Comme anticipé, le chiffre d'affaires du groupe a été impacté par les premiers effets du COVID dès les mois de janvier et février 2020. En effet, dès le début du mois de janvier, de nombreuses usines de composants ont été fermées et l'offre de transport fortement réduite.

L'exercice comptable 2019-20 fait ressortir un chiffre d'affaires consolidé estimé du Groupe de 81,7 ME sur 14 mois, intégrant une contribution de Boston Limited de 32,4 ME du 18 novembre 2019 au 29 février 2020. Sur l'exercice 2019-20, 2CRSi renforce considérablement ses positions à l'international avec plus de 86% de son activité réalisée hors de France. Sur la même période en excluant la contribution de Boston Limited, le chiffre d'affaires réalisé hors de France aurait représenté moins de 57% de l'activité totale.

Le groupe ayant procédé au changement de sa date de clôture et présentant ainsi ses comptes clos au 29 février 2020 sur 14 mois, il est présenté un comparable de certains agrégats sur 12 mois (période du 1er mars 2019 au 29 février 2020) avec l'intégration de Boston Limited en année pleine.L'intégration de Boston Limited dans les comptes consolidés du Groupe a été réalisée à compter du 18 novembre 2019 (soit moins de 3 mois et demi sur les 14 mois de l'exercice).

Au titre de l'exercice 2019-20 (14 mois), 2CRSi affiche un taux de marge brute estimé de 26%, en progression de deux points par rapport à l'exercice 2018. Les charges externes estimées s'élèvent à (6,9) ME, en ligne avec l'exercice précédent (sur 12 mois et hors intégration de Boston). Les charges de personnel estimées s'établissent à (12,4) ME ; elles représentent 15% du chiffre d'affaires du Groupe sur 14 mois, contre 7% en 2018. Cette hausse reflète le renforcement des équipes de 2CRSi avec des profils plus expérimentés, en particulier dans les équipes marketing, commerciale et 'R&D'. Ainsi, l'EBITDA estimé sur 14 mois ressort à 1,4 ME et l'EBITDA estimé pro forma s'établit à 3,2 ME. Les dotations aux amortissements et provisions sont de (5,3) ME, en forte hausse liée à l'amortissement des droits d'utilisation des baux immobiliers, notamment à Nanterre et Strasbourg.

Le résultat opérationnel estimé de l'exercice ressort à (4,7) ME. Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt sur les bénéfices, le résultat net consolidé part du groupe estimé est de (4) ME sur l'exercice.

A fin juin, la trésorerie brute s'élevait à 8,6 ME, auxquels s'ajoutent des lignes de financement mobilisables de 9,3 ME (découvert bancaire, lignes de crédit à court terme non tirées). En outre, la société a émis fin juin une demande de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 12 ME.

Un premier trimestre en croissance malgré l'impact de la crise du COVID-19

Après une dynamique positive depuis l'acquisition de Boston Limited, la crise sanitaire du COVID-19 a pesé sur la trajectoire de croissance du Groupe. Cet impact, ressenti dès le mois de janvier 2020, s'est illustré à plusieurs niveaux :

L'allongement des délais de livraison sur certains composants en provenance d'Asie ;

Une évolution contrastée de la dynamique commerciale avec, à la fois, des reports de discussions commerciales et, parallèlement, une demande accrue sur certains secteurs d'activité comme le cloud computing ou encore le jeu vidéo en ligne ; et

Un processus d'intégration plus contraint des équipes de Boston Limited.

Malgré l'impact du COVID-19, le Groupe est parvenu à maintenir un bon niveau d'activité au premier trimestre de l'exercice 2020-21 (1er mars - 31 mai 2020) avec une croissance estimée du chiffre d'affaires de +18% en pro forma par rapport à la même période de l'année passée.

Cette dynamique de croissance se confirme également sur la première partie du deuxième trimestre.

De nouveaux objectifs pour l'exercice 2020-21

Forts des premiers résultats de l'effort marketing et commercial initié en 2019 et des bénéfices de l'acquisition du groupe Boston Limited, 2CRSi aborde les prochains mois avec confiance, grâce à :

Des économies d'échelle en matière d'approvisionnement et de marketing ;

Une offre de produits 2CRSi élargie et son intégration au catalogue de Boston Limited permettant d'assurer une couverture de plus de 80% des besoins du marché ;

Une extension du rayonnement commercial grâce à la force du réseau de Boston Limited, à l'implantation récente à Singapour et la nomination de Wally Liaw qui contribuera à l'accélération du développement du Groupe aux Etats-Unis et en Asie de l'Est.

Au regard de tous ces éléments, 2CRSi est confiant quant à sa capacité à atteindre sur l'exercice 2020-21 un chiffre d'affaires en forte croissance et compris entre 170 et 200 ME. Cette progression devrait mécaniquement s'accompagner d'une amélioration du niveau de rentabilité par rapport à l'exercice passé.

"Encore incomplet, notamment sur l'endettement net, ce point d'étape est très encourageant dans la mesure où plusieurs incertitudes entouraient l'évolution de la marge brute et de la structure de coûts et que la trajectoire commerciale est moins impactée que ce que nous pouvions craindre par la crise sanitaire" commente Portzamparc pour qui la présentation de ce matin permettra de détailler ces résultats et ces perspectives. "Dans l'attente et en première approche, nous relevons notre objectif de 5,1 à 6 euros" conclut l'analyste.