2CRSi : en ligne

(Boursier.com) — 2CRSI recule de 1,6% à 4,70 euros ce vendredi, alors que sur l'exercice 2021/22, le chiffre d'affaires consolidé est ressorti à 182 ME, en progression de 11,4% par rapport à l'exercice 2020/21, une performance en ligne avec l'objectif annoncé de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires consolidé. La société met en avant les succès commerciaux dans les pays historiques, avec un contrat de 73 ME sur 5 ans dans le calcul de haute performance en Europe et un autre de plusieurs milliers de serveurs pour un client dont les commandes pourraient ainsi atteindre 18 ME sur l'exercice en cours, un développement commercial aux Etats-Unis avec un premier accord de distribution avec TD Synnex et enfin le renforcement des activités de 'R&D'.

"La dynamique commerciale des derniers mois est encourageante, notamment dans l'optique d'absorber les nombreux investissements réalisés pour faire changer le groupe de dimension. Nous mettrons à jour notre scénario après un contact société mais il ne devrait que peu évoluer" explique Portzamparc qui vise un cours de 6,90 euros en restant à l'achat.