2CRSI : EdgeMode, spécialiste des cryptomonnaies, passe une nouvelle commande

(Boursier.com) — 2CRSI et EdgeMode Inc, société technologique d'extraction de cryptomonnaies et de calcul haute performance (HPC), ont annoncé une nouvelle commande de capacité verte de calcul haute performance pour soutenir l'expansion rapide d'EdgeMode et ses objectifs de croissance.

EdgeMode avait initialement sélectionné les solutions de 2CRSi en février 2021, une collaboration prolongée depuis par des commandes complémentaires en mars et en juillet.

Après une croissance trimestrielle exceptionnelle au-delà des attentes et une nouvelle levée de fonds, EdgeMode a passé une commande supplémentaire de 1,5 million de dollars pour de nouveaux serveurs OCtoPus à haute efficacité énergétique, portant le total des commandes à plus de 4 millions de dollars.

Les nouveaux équipements devant être livrés dans les prochaines semaines, avant la fin de l'exercice en cours (s'achevant le 28/02/2022), EdgeMode devrait figurer parmi les clients importants de 2CRSi.