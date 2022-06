2CRSI diffère la publication de ses résultats

(Boursier.com) — 2CRSi reporte la publication de ses résultats annuels consolidés et de son Rapport Financier Annuel 2021/22. La société a d'ores et déjà pris les mesures nécessaires pour finaliser les documents dans les meilleurs délais et les diffuser sur son site internet. Le Groupe annoncera prochainement par voie de communiqué les prochaines dates de publication.