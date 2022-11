2CRSi : "devenir un acteur de premier plan du marché mondial des serveurs"

(Boursier.com) — 2CRSi annonce son nouveau plan stratégique intitulé 'Mission 2027', qui vise à renforcer la position de 2CRSi en tant qu'acteur de premier plan, mondialement reconnu sur le marché dynamique des serveurs, et dépasser le cap de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2027 (à l'issue de l'exercice clos le 28 février 2028). Depuis son introduction en bourse en 2018, 2CRSi aura vu, entre la fin 2017 et la fin de l'exercice 2021/22, ses effectifs multipliés par plus de 5 (passant de 75 à 390 collaborateurs), le nombre de ses clients grandir de plus de 100 à plus de 1 200, une organisation élargie avec 20 bureaux et 6 sites de production, et un chiffre d'affaires multiplié par 6 pour atteindre 183,6 ME. La part de son activité hors France sera passée de 27% à 87%, couvrant désormais 50 pays, contre 25 initialement. Cette phase de développement aura également été marquée par des acquisitions structurantes comme TranquilPC en 2018 et le groupe Boston Ltd en 2019.

2022 est l'année de lancement de nouvelles générations de composants informatiques très performants chez tous les fabricants : Intel, AMD, Nvidia, etc. Cependant, leur consommation énergétique sera en très forte augmentation. 2CRSi conçoit et produit des serveurs permettant à ses clients de réduire au maximum leurs dépenses de fonctionnement (OPEX en anglais). Le plan Mission 2027 s'appuie sur 3 axes stratégiques. Il s'agit d'ajouter au rapport 'performance / consommation' les deux nouvelles dimensions indissociables de 'souveraineté' et 'développement durable', de renforcer les capacités de R&D pour intégrer le réuse énergétique, et d'étendre l'offre innovante de 2CRSi vers les marchés de serveurs généralistes.

Outre les trajectoires de croissance organique déjà établies pour l'ensemble des activités du groupe, 2CRSi profitera également de nouveaux leviers de croissance identifiés dans le cadre du plan Mission 2027, avec des opportunités fortes sur les zones Amérique du Nord, Inde et Afrique, le développement des ventes au travers de distributeurs, de nouvelles sources de revenus issus des programmes de R&D faisant actuellement l'objet de subventions (EUPilot, ReNESENS, etc), et enfin, de la montée en puissance des revenus issus des services de data centers.

La feuille de route établie dans le cadre de Mission 2027, doit permettre à 2CRSi de s'imposer d'ici à 2027 comme un leader sur le marché mondial des serveurs. Le financement de cette ambition sera assuré par la génération de cash-flow ainsi que "d'autres sources de financement en fonction des besoins". Avec un marché structurellement porteur, la dynamique commerciale actuelle, et les leviers de croissance identifiés, Mission 2027 s'accompagne d'objectifs financiers ambitieux à court et long terme. Dès 2023/24, le groupe entend atteindre un chiffre d'affaires de 250 ME (l'objectif fixé au titre de l'exercice 2022/23 était de franchir la barre des 200 ME), avec une progression de la rentabilité opérationnelle et une marge d'Ebitda supérieure ou égale à 5%. A l'horizon 2027/28, le groupe vise un dépassement du cap des 400 ME de chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda supérieure à 7%.