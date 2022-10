2CRSi : des analyste ajustent leur curseur

(Boursier.com) — Sur les 6 premiers mois de l'exercice 2022/23, 2CRSi a enregistré un chiffre d'affaires de 95,7 ME en croissance de 6,1%, une bonne performance commerciale dans un contexte de pénurie de composants électroniques impactant le délai de réalisation des affaires. La performance est aussi partiellement masquée par l'impact des commandes du premier client du groupe avec une facturation de 11 ME concentrée sur le S1 2021/22, contre moins de 5 ME sur la même période 2022/23.

2CRSi a confirmé son objectif sur l'ensemble de l'exercice 2022/23 d'une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres, qui doit permettre de franchir le cap des 200 ME. "Nous maintenons notre scénario après cette publication" commente Portzamparc dont l'objectif de cours a toutefois été ajusté de 5,3 à 5,2 euros suite à la nouvelle hausse des taux... De son côté, Oddo BHF a ramené son objectif de 4 à 3,3 euros avec un avis 'neutre'. Le titre monte de 0,6% ce lundi à 2,55 euros.