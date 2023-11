2CRSi : contrat supérieur à 9 millions d'euros

(Boursier.com) — Le constructeur de serveurs informatiques haute performance 2CRSi a annoncé une prise de commandes, avec un acteur mondial du secteur de la Défense, pour la livraison de serveurs dédiés à des applications de calcul critiques, pour un montant de plus de 9 millions d'euros au prix catalogue.

" Ce succès commercial répond à la volonté du client de disposer de puissances de calcul renforcées adossées à une évolution de sa plateforme IT et à l'intégration de processeurs de dernière génération Intel Xeon Scalable 4ème génération. Le déploiement de ces nouveaux serveurs permettra ainsi de répondre aux exigences des personnels militaires sur des problématiques critiques et tournées vers l'International ", explique 2CRSi.

Ce contrat a été remporté à l'issue d'un appel d'offres mettant en présence des concurrents internationaux de premier plan. Dans ce processus de sélection particulièrement exigeant, 2CRSi indique avoir fait la différence grâce à la pertinence de ses solutions technologiques et sa capacité à répondre avec précision au cahier des charges proposé tout en proposant des services personnalisés.

Les premières livraisons, associées à ce nouveau contrat, interviendront entre janvier et mars 2024 pour un prix catalogue de plus de 2,3 ME. Les systèmes informatiques seront assemblés et testés à Strasbourg avant leur déploiement direct chez le client par les équipes 2CRSi. Cette première phase réalisée, l'exécution de commandes complémentaires est d'ores et déjà programmée pour les prochains trimestres. Au total, les livraisons devraient représenter environ 7 ME supplémentaires au prix catalogue.