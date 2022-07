2CRSi : contrat de 3,5 millions de livres sterling

(Boursier.com) — Boston Limited, filiale de la société 2CRSi, se félicite d'avoir été choisie par l'une des plus grandes entreprises Européennes d'ingénierie pour concevoir, fabriquer et déployer une infrastructure dernière génération pour augmenter leur capacité en Calcul Haute Performance (HPC) et Intelligence Artificielle. Le contrat est estimé à 3,5 millions de livres sterling.

Grâce aux stocks actuels du groupe, cette commande sera livrée complètement avant la mi-août et permettra d'accompagner la croissance du client sur les 2 prochaines années.

"Avec les pénuries actuelles, cette commande démontre à quel point la disponibilité est devenue critique. Grâce à une excellente planification, ainsi qu'aux partenaires clés du groupe incluant Supermicro, AMD et NVIDIA, nous avons pu être en mesure de préparer et tenir des stocks suffisants. Cela nous a permis de prioriser les besoins de nos clients et d'accompagner les nouveaux clients - une stratégie du just-in-case que nos concurrents n'ont pas adoptée ", explique Manoj Nayee, co fondateur de Boston Limited.