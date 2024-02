(Boursier.com) — 2CRSI consolide de 6,7% à 4,3 euros après sa vive hausse de jeudi dans le sillage de nombreuses annonces et la flambée de l'action au cours des dernières semaines. Pour Oddo BHF, cette publication semble confirmer l'entrée dans un nouveau cycle de développement très prometteur pour 2CRSi à la suite de son recentrage stratégique et aux gains de contrats récents. En effet, les livraisons de serveurs courant janvier pour 90 ME prix catalogue, le méga-contrat de 610 M$ présenté fin janvier et le potentiel sur des contrats hors US (tel que celui annoncé mercredi soir en Afrique de l'Est pour 12 M$) constituent des opportunités significatives pour 2CRSi, de nature à restaurer sa crédibilité/confiance vis-à-vis du marché et son potentiel boursier. Ainsi, cette dynamique commerciale amène le broker à rehausser une nouvelle fois ses prévisions de revenus pour 2023/24, 2024/25 et 2025/26 ainsi que celles de marge d'EBITDA 2025/26 à 11,8% (vs 10,8% prev.). À la suite de cette mise à jour, le courtier rehausse sa cible de 6,3 à 7,3 euros et réitère son avis 'surperformer'.