2CRSI conclut un partenariat de distribution pour l'Amérique du Nord avec TD Synnex

(Boursier.com) — La société strasbourgeoise 2CRSI a conclu un accord de distribution pour l'Amérique du Nord avec TD Synnex, un distributeur mondial et agrégateur de solutions pour l'écosystème informatique.

Afin de suivre les tendances de marché et l'augmentation de l'enveloppe thermique des puces, cet accord couvre les serveurs 2CRSi refroidis par "immersion complète" ainsi que les serveurs 2CRSi "Direct Liquid-Cooled (DLC)", dont seuls les composants principaux sont directement refroidis par un liquide. Ces serveurs sont disponibles en largeur 21" (2CRSi OCtoPus), inspirés de l'Open Compute Project (OCP), mais aussi au format standard 19" (2CRSi Atlas).

Ces produits participent activement à la réduction de la consommation électrique et permettent de réduire les coûts de maintenance et d'opérations des data centers. De plus, ces serveurs de haute performance correspondent aux besoins des marchés en croissance rapide des supercalculateurs (HPC), des services de Cloud Computing, de l'Intelligence Artificielle et de l'énergie...

"L'extension de notre réseau de partenaires en Amérique du Nord est aujourd'hui une priorité. Le partenariat avec TD Synnex est une étape clé dans cette voie", déclare David Burke, Directeur des Ventes Amérique du Nord de 2CRSi. "TD Synnex est reconnu pour sa capacité à offrir à ses partenaires les leviers techniques et commerciaux permettant d'accélérer la croissance de ses clients ; grâce à nos serveurs DLC ou en immersion, les clients pourront réduire significativement les OPEX de leurs infrastructures informatiques".