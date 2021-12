2CRSI : comptes salués

(Boursier.com) — 2CRSI bondit de 5,5% à 4,8 euros à la mi-journée, porté par sa solide publication intermédiaire. Le groupe a enregistré sur les six mois clos fin août un Ebitda de 4,3 ME, soit un taux de marge de 4,7%, (1,5% sur la précédente période comparable) pour un chiffre d'affaires de 90,2 ME, en progression de 15%. Le résultat net consolidé part du groupe reste dans le rouge (-1,1 ME) mais ressort en nette amélioration par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent (-2,5 ME).

Avec des niveaux de stocks adaptés à la pénurie actuelle de composants, le Groupe estime être en mesure de continuer à servir la demande croissante de ses clients. Dans ce contexte, en restant attentif aux évolutions des conditions d'approvisionnement, 2CRSi est confiant dans sa capacité à poursuivre son développement et réaliser sur l'ensemble de l'exercice 2021-22 une croissance à deux chiffres.

Oddo BHF évoque des résultats positifs, qui rassurent sur la capacité du groupe à poursuivre son développement dans un contexte délicat (perte du 1er client, pénurie de composants, inflation...). Si la dynamique commerciale actuelle, ou la mise à contribution du bilan et la constitution de stocks, permettent au groupe d'être (prudemment) optimiste pour second semestre, la croissance exige un effort de financement supplémentaire pour 2CRSi. Le broker reste pour le moment 'neutre' sur le titre, dans l'idée qu'il faudrait probablement une trajectoire tangible et durable pour enclencher un véritable rebond boursier.