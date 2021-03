2CRSI : complément d'informations relatif à la situation de la société Blade

(Boursier.com) — 2CRSi recule de plus de 3% ce vendredi à 5,46 euros, alors que le concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance a apporté un complément d'informations à ses actionnaires au sujet de la société Blade et des procédures judiciaires la concernant...

Comme annoncé le 3 mars dernier, la société Blade SAS, spécialiste du cloud PC à destination des joueurs de jeux vidéo, a été placée en procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris. A titre d'information, l'administrateur judiciaire en charge de la procédure a fixé pour date limite de dépôt des offres de reprise le 19 mars 2021 à midi.

Point concernant Blade Corp

Il apparaît que la filiale américaine Blade Corp a également été placée sous la protection de la loi sur les faillites ("chapter 11") aux Etats-Unis... La nature des contrats avec Blade Corp est identique à celle des contrats avec Blade SAS : les serveurs fournis restent la propriété de 2CRSi(1) jusqu'au règlement de l'intégralité des loyers ou échéances par Blade. L'exposition de 2CRSi à Blade Corp est conforme à celle déjà présentée dans le communiqué du 3 mars 2021. Comme en France, les démarches légales vont être engagées par 2CRSi sans délai afin de récupérer ces matériels dont le Groupe reste propriétaire.

Plusieurs options ouvertes

Outre la revente du matériel informatique récupérable, une reprise de la société Blade pourrait aussi constituer une solution de continuité. Par conséquent, le groupe reste pleinement confiant dans sa capacité à trouver une résolution satisfaisante à la situation actuelle...

(1) Pour certains matériels, 2CRSi a eu recours à un financement en crédit-bail. Dans ce cas, la propriété reste celle du financeur jusqu'au paiement intégral des loyers et de l'option d'achat. Le montant de ces dettes financières sur les contrats avec Blade Corp s'élève à 1,2 ME.

