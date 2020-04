2CRSI : commande de Blade confirmée de 24,9 ME

2CRSI : commande de Blade confirmée de 24,9 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite à l'intention de commande annoncée dans le communiqué de presse du 24 janvier 2020, 2CRSi annonce avoir accepté une commande de Blade d'un montant total de 24,9 ME. Pour cette commande visant à équiper les offres milieu et haut de gamme du service de PC dans le cloud "Shadow", 2CRSi a élaboré un tout nouveau type de serveurs de calcul, encore plus efficients tant en ressources utilisées pour leur fabrication qu'en termes de consommation d'énergie, avec un gain attendu de plus de 30% par rapport aux standards du marché...

"Le design de cette nouvelle gamme, très original, reprend certains concepts de Gaudì, en particulier sur l'évacuation de la chaleur. En hommage à l'oeuvre du célèbre architecte catalan, cette nouvelle gamme de serveurs porte le nom abrégé de Godì" a déclaré Alain Wilmouth, co-fondateur de 2CRSi. Les livraisons à Blade s'étaleront de mai à octobre 2020 et concernent des produits dont les composants sont soit disponibles en stock soit financés par crédit-bail.

Avec une trésorerie de 10,6 ME au 20 avril 2020 (contre 8,8 ME à fin février 2020), une continuité d'activité assurée auprès des clients et des contacts commerciaux toujours actifs, la Société réaffirme toute sa confiance dans sa capacité à traverser cette période inédite. A ce jour, l'activité, bien que ralentie, a été maintenue dans la plupart des sites de production afin d'assurer les livraisons d'équipements aux clients.