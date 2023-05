2CRSi chute après les annonces !

(Boursier.com) — 2CRSi chute de 12% ce mercredi en bourse de Paris, à 1,74 euro, alors qu'au titre de l'exercice 2022-2023, le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 184 ME, stable par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution, en deçà de l'objectif de 200 ME annoncé, intègre l'impact des pénuries persistantes constatées sur les approvisionnements en composants électroniques qui ont pesé sur l'exécution de plusieurs commandes initialement programmées sur la fin d'exercice.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont également été impactées par une évolution défavorable du dollar sur les quatre derniers mois. Malgré ces impacts liés à un contexte exigeant, la dynamique commerciale reste solide, en particulier dans les secteurs de la Défense, du Cloud et de la recherche scientifique.

Le niveau d'activité enregistré sur l'exercice et les tensions inflationnistes pèseront mécaniquement sur la rentabilité opérationnelle de l'exercice.

Dans le prolongement du premier semestre, les résultats intégreront également la réévaluation des dettes liées à l'acquisition de Boston Ltd et une variation à la juste valeur des actifs financiers.

Analyste prudent

Pour 2023, malgré la prudence imposée par des conditions d'activité toujours contrastées, 2CRSi entend maintenir le cap dans l'exécution de sa stratégie avec la volonté d'accélérer la transformation commerciale tout en maintenant une stricte discipline en matière de maîtrise des coûts et d'évolution de marges.

L'ambition fixée à l'horizon 2027-2028 est confirmée, franchir le cap des 400 ME de chiffre d'affaires avec une marge d'EBITDA supérieure à 7%.

Le titre chute de 12% ce mercredi en bourse de Paris, à 1,74 euro. Portzamparc révise ses prévisions avec un ROC attendu désormais à -0,8 ME, contre 1,8 ME. Le scénario de l'analyste est décalé d'un an et son cours cible passe de 4,3 à 3,6 euros.