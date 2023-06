2CRSi cède sa branche "distribution" et se concentre sur son activité de fabrication informatique

(Boursier.com) — Le Groupe 2CRSi annonce avoir conclu un accord avec une filiale de Source Code, LLC (basée à Norwood, MA, USA), un opérateur américain dans le secteur des solutions d'infrastructures informatiques, pour la vente de sa participation dans le spécialiste de la distribution informatique, Boston Limited.

L'acquisition de Boston Limited en novembre 2019, avait pour objectif de créer d'importantes synergies, tant en matière de diversification de sa clientèle et d'accès à de nouveaux marchés, que de nets élargissements de ses positions à l'international. Le chiffre d'affaires du Groupe 2CRSi est passé de 65MEUR sur l'année calendaire 2018, pour s'établir à environ 184MEUR pour l'exercice clos fin février 2023.

Cependant, même si une part majoritaire du chiffre d'affaires du Groupe 2CRSi est réalisée par Boston Ltd, son intégration au Groupe a été marquée par des défis opérationnels et logistiques inattendus et induits par les pénuries de composants, le "Brexit" et les crises du Covid.

Dans ce contexte, et convaincu que cette opération est créatrice de valeur tant pour Boston que pour le périmètre historique de 2CRSi, le Conseil d'Administration a émis un avis favorable à cette offre d'acquisition de Source Code sur Boston Limited.

L'opération a déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires des autorités de contrôle compétentes. La clôture devrait avoir lieu en juillet 2023.

HAW, société holding de 2CRSi contrôlée par Monsieur Alain Wilmouth, déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers une demande de constat de non-lieu au dépôt d'une offre publique de retrait au sens de l'article 236-6 2o du règlement général de l'AMF afin de faire constater que cette cession ne porte pas sur le principal des actifs du Groupe 2CRSi, étant précisé que l'obtention d'un constat de non-lieu à offre publique de retrait ne constitue pas une condition suspensive à la réalisation de la cession envisagée.

Recentrage sur l'innovation et la production pour renouer avec le coeur d'expertise

Le développement de la propriété intellectuelle créée par le Groupe est la stratégie de valorisation de ses produits et de ses marques

La fabrication de solutions informatiques 2CRSi est inspirée par ses équipes de recherche-développement basées à Strasbourg (FR) et à Manchester (UK). Ces produits uniques permettent de réduire l'impact énergétique et écologique du Cloud, de l'Intelligence Artificielle, ou encore du stockage des données. Ils disposent d'avantages compétitifs spécifiques grâce à leur densité, leur facilité d'utilisation, leurs performances ou leurs plus faibles coûts opérationnels (OPEX).

L'acheteur s'est engagé à commercialiser l'innovation des produits et des services 2CRSi. Ses forces commerciales propres aux Etats-Unis, mais aussi celles de Boston en Europe, en Afrique ou en Australie, poursuivront les synergies amorcées depuis 2019.

Une structure financière renforcée

Le produit de la vente sera affecté en priorité au désendettement et au renforcement des capitaux propres du Groupe 2CRSi.

Le solde du prêt d'acquisition, souscrit en novembre 2019, sera intégralement remboursé, soit 9 millions d'Euros à la BNP Paribas. La levée du nantissement des titres de Boston Ltd était conditionnée à ce remboursement.

De plus, cette vente conduit également à l'extinction de l'option d'achat et de l'option de vente des 30% de parts des actionnaires minoritaires de Boston Ltd, ainsi que du complément de prix prévu pour l'exercice 2022/23.

Enfin, il sera proposé au conseil d'administration de soumettre au vote de l'Assemblée Générale du 31 Août 2023 un dividende exceptionnel de 0,20 euro par action ordinaire afin de partager les fruits de cette vente avec l'ensemble des actionnaires de 2CRSi.

Afin de tenir compte de la sortie de périmètre du sous-groupe Boston, 2CRSi présentera de nouveaux objectifs financiers, après la clôture de l'opération.