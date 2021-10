2CRSI : bonne nouvelle saluée

(Boursier.com) — 2CRSI grimpe de près de 4% à plus de 4 euros, après avoir reçu une commande supplémentaire importante d'un client historique du secteur para-pétrolier. 2CRSi rappelle avoir annoncé, le 7 juillet 2021, une commande d'un client historique, leader mondial des services géoscientifiques, pour 196 serveurs OCP multi-noeuds, dans des baies refroidies par air, économes en énergie.

Dans le but de développer une puissance de calcul plus efficiente et moins coûteuse, ce client a passé hier auprès de 2CRSi une commande de 280 serveurs supplémentaires (soit 840 noeuds de calcul), dont la nature et la configuration sont similaires à la commande de juillet, à destination de son datacenter au Royaume-Uni.

Grâce à l'utilisation de composants électroniques, essentiellement issus des matériels récupérés du client Blade, 2CRSi s'attend à être en mesure de livrer cette nouvelle commande d'ici à la fin de l'automne. Par conséquent, les livraisons sur cet exercice 2021-2022 devraient atteindre 476 serveurs (1.428 noeuds), faisant de ce client le premier contributeur du secteur pétrolier en termes de chiffre d'affaires, au sein du top 10 des clients de 2CRSi. "Ce nouveau succès est une démonstration de la qualité des partenariats de long terme que 2CRSi établit avec ses clients", commente le management de 2CRSI.

"C'est évidemment une bonne nouvelle avec la confirmation du retour de CGG comme client significatif (dans le top 10) et la capacité à rediriger les matériels récupérés auprès de Blade" commente Portzamparc qui vise un cours de 6,60 euros en restant à l'achat sur le dossier.