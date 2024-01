2CRSi : accélère encore !

(Boursier.com) — 2CRSi , le leader dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance, accélère encore de 12,7% à 2,65 euros ce mercredi, au plus haut depuis le mois de mars, alors que le groupe a publié dernièrement des ventes et des livraisons records de serveurs spécialisés pour l'Intelligence Artificielle. Comme annoncé à l'automne 2023, 2CRSi a mis en en production des solutions, telles que le Godì 1.8SR-NV8, intégrant les composants de NVIDIA spécialisé pour l'Intelligence Artificielle.

Depuis cette annonce, la demande a largement dépassé cette production. Grâce à l'aide d'autres fabricants, comme Asus Computers et Giga Computing, 2CRSi peut enfin livrer les produits commandés. C'est ainsi qu'un grand nombre de serveurs, représentants plus de 90 millions d'USD (au prix catalogue) ont été ou devraient être livrés durant le seul mois de janvier 2024.

Les clients sont répartis sur trois zones géographiques : les Etats-Unis, l'Europe et Singapour.

Pour rappel, 2CRSi présentera le 31 janvier, à la Maison de l'Alsace à Paris, ses objectifs et sa stratégie pour les mois et les années à venir...

"Cette annonce impressionnante rappelle que 2crsi est vraisemblablement très bien positionné pour profiter de la nouvelle vague d'investissements liée à l'accélération de l'IA" commentait Portzamparc pour qui "le champs des possibles parait de nouveau très ouvert pour le groupe avec le facteur clé du rythme d'approvisionnement en puces IA"... Les hypothèses passent cette année par un CA de 220 ME, un Ebitda de 12,8 ME, une marge brute de 14% et une dette nette de 20 ME. De quoi remonter le curseur de 2,2 à 3,7 euros en repassant à l'achat sur le dossier.