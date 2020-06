2CRSi : +10% après les annonces !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 2CRSi grimpe de 10% à 3,80 euros après l'annonce de la nomination de Wally Liaw en tant que President de 2CRSi Corporation. Cette nomination marque une étape importante dans la concrétisation des ambitions de croissance de 2CRSi à l'échelle mondiale. Wally Liaw aura en charge les Etats-Unis mais également l'Asie de l'Est.

Wally Liaw (Yih-Shyan Liaw) est l'un des trois co-fondateurs de Supermicro (Super Micro Computer, Inc, NASDAQ: SMCI) : jusqu'à son départ en 2018, Wally Liaw a été membre du Conseil d'administration (depuis la création du groupe en septembre 1993), Secrétaire Général et Vice President en charge des ventes internationales. En 2019, Supermicro, leader mondial des serveurs informatiques, a généré un chiffre d'affaires de plus de 3,5 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel composé de 21% en 10 ans.

Portzamparc parle d'une "excellente nouvelle pour le groupe : Après l'acquisition structurante de Boston fin 2019, l'expérience et le réseau de Wally Liaw viennent encore renforcer la puissance commerciale du groupe, domaine dans lequel il avait pris du retard post-IPO". De quoi viser un cours de 5,10 euros en restant à l'achat sur le dossier.