2CRSi : +10% !

(Boursier.com) — 2CRSi grimpe de près de 10% ce jeudi à 4,70 euros. Le groupe a signé un protocole d'accord de plus de 12 millions de dollars sur 5 ans avec un pays de l'est de l'Afrique. Le protocole d'accord porte sur le déploiement d'un data center souverain pour mettre à disposition des chercheurs, des administrations et des entreprises du secteur public des capacités d'hébergement, de calcul et de stockage permettant le développement de solutions Cloud souveraines.

Ce contrat prévoit la mise en place par 2CRSi d'une infrastructure complète (CPU, GPU et Stockage de données) intégrant plus de 600 serveurs...

Le protocole d'accord prévoit également que 2CRSi forme les équipes locales au déploiement et à la gestion des solutions Cloud. Un programme de formation à la fabrication de serveurs sera également réalisé dans l'usine de Strasbourg, puis sur site. A travers ce protocole, 2CRSi délivre non seulement un ensemble de matériels, mais également des compétences sur les dernières technologies Cloud. "Cette nouvelle signature confirme l'accélération de l'activité observée ces derniers mois par le Groupe 2CRSi, non seulement aux Etats-Unis, mais dans toutes les régions du monde", estime 2CRSi.

Portzamparc en profite pour souligner en marge d'un carnet de commandes déjà très fourni les opportunités de gains de contrats au niveau mondial (potentiel hors US). De quoi viser un CA groupe de 391 ME d'ici 2025/26 avec une MOC un peu inférieure à 10%. L'objectif de cours est de 9,30 euros avec un avis à l'achat.