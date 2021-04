2 CRSI : le chiffre d'affaires progresse de 16% sur l'exercice 2020-2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Incluant la contribution du périmètre historique 2CRSi de 54,8 millions d'euros et de Boston Limited à hauteur de 109 ME, le chiffre d'affaires consolidé de 2CRSi atteint sur l'ensemble de l'exercice 2020/21 163,8 ME, soit une progression de +16,1% par rapport à l'exercice 2019/20 pro forma. Cette performance est en ligne avec l'objectif de chiffre d'affaires révisé suite au changement de situation du client Blade.

Le groupe confirme la tendance d'élargissement et de diversification de sa base de clients.