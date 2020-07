11 grandes entreprises unissent leurs forces pour accélérer la transition énergétique du transport et de la logistique

(Boursier.com) — À l'occasion des Rencontres économiques d'Aix qui réunissent de nombreux acteurs économiques du monde entier, 11 groupes internationaux annoncent s'unir au sein d'une Coalition internationale qui a vocation à s'élargir à l'avenir : AWS, Groupe Carrefour, Groupe CMA CGM, Cluster Maritime Français, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Engie, Faurecia, Michelin, Schneider Electric, Total et Wärtsilä.

Des ambitions communes pour la transition énergétique du transport et de la logistique L'objectif de la Coalition est d'accélérer le développement des énergies et des technologies qui permettent de relever les défis d'une mobilité durable au sein de l'industrie du transport et de la logistique, par la réduction des émissions, la lutte contre le réchauffement climatique, et la protection de la biodiversité.

Les 11 entreprises déjà mobilisées mettent en commun leurs expertises autour de trois ambitions pour réaliser des progrès technologiques et obtenir des résultats mesurables dès 2030 : - Avoir un portefeuille plus étendu de sources d'énergies propres ;

- Réduire la consommation d'énergie par kilomètre équivalent transporté ;

- Éliminer une partie importante des émissions associées au transport et à la logistique.

9 projets concrets issus de 9 groupes de travail déjà mis en place Depuis plusieurs mois, la Coalition a mis en place 9 groupes de travail qui ont réunis plusieurs dizaines de personnes, afin de construire 9 projets concrets qui contribueront à définir les énergies de demain :

- Développer les solutions d'approvisionnement en hydrogène vert pour les transports ;

- Développer les biocarburants pour les différents modes de transport ;

- Elargir les usages du biogaz et des gaz de synthèse dans les transports ;

- Remplacer les combustibles fossiles par de l'énergie verte sur l'ensemble de la chaîne logistique ;

- Lancer des projets pilotes de véhicules zéro émission d'ici à la fin de 2021 ;

- Créer la solution digitale permettant d'identifier l'itinéraire porte-à-porte aux plus faibles impacts environnementaux ;

- Optimiser la gestion opérationnelle et le chargement pour accroître l'efficacité énergétique de chaque tonne transportée

- Rendre les plateformes multimodales plus écologiques pour les applications logistiques

- Consolider les méthodes de mesure de l'impact des projets de transition énergétique dans les transports et la logistique.

La Coalition a été lancée à la fin de l'année 2019 à l'occasion des Assises de l'Economie de la Mer et a reçu le soutien du Président de la République Emmanuel Macron.

Les premiers travaux de la Coalition seront présentés officiellement en janvier 2021 à l'occasion du Congrès Mondial de la Nature.