1000mercis va lancer une offre de rachat de 500 000 de ses actions à 18 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 1000mercis a déposé à l'AMF un projet d'offre publique de rachat, initié à sa propre initiative et portant sur 500.000 de ses propres actions sur une durée de 20 jours calendaires.

Le prix de l'offre est de 18 euros par action.

La direction de 1000mercis indique racheter ces 500.000 pour permettre aux investisseurs actionnaires de la société souhaitant trouver une liquidité qu'ils ne trouvent pas sur le marché et afin d'optimiser la structure bilancielle du Groupe 1000mercis .

La prime est de 12,85% par rapport au cours de clôture du 30 novembre, dernier jour de négociation précédant l'annonce de l'offre.

Dans le cas où le nombre d'actions apportées par les actionnaires serait supérieur au nombre d'actions visées par l'offre, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire.

Il est rappelé que la société a déjà procédé à des rachats d'actions par le passé dans le cadre d'une offre contractuelle de rachat d'actions et dans le cadre de programmes de rachats. Au titre de son programme de rachat, 1000mercis a procédé le 23 juin 2020 à l'annulation de 280.879 actions auto-détenues. La société détient à ce jour 85.077 actions, soit 3,22 % de son capital.

Les fondateurs et actionnaires majoritaires de la société, Madame Yseulys Costes, présidente du conseil d'administration et directrice générale de 1000mercis, et Monsieur Thibaut Munier, administrateur et directeur général délégué de la société, détiennent ensemble, directement, 46,27% du capital et 62,6% des droits de vote de la société. Ils n'envisagent pas d'apporter leurs actions de à l'offre.

L'offre de rachat d'actions sera ouverte du 18 janvier 2021 au 8 février 2021.