1000mercis : un pas de plus vers la sortie

(Boursier.com) — La société Positive YmpacT ainsi que Mme Yseulys Costes et Monsieur Thibaut Munier, fondateurs de la société 1000mercis, annoncent le dépôt par Positive YmpacT auprès de l'Autorité des marchés financiers du projet d'offre publique d'achat simplifiée visant 1000mercis.

Détenant aujourd'hui, directement et au travers de Positive YmpacT, 58,20% du capital et 56,30% des droits de vote théoriques de 1000mercis, Mme Yseulys Costes et Monsieur Thibaut Munier visent avec l'offre les actions de la société qu'ils ne détiennent pas, à l'exception des actions auto-détenues par 1000mercis.

Dans un environnement des marchés financiers caractérisé par des contraintes grandissantes, le projet d'offre s'inscrit dans la volonté des fondateurs de permettre à 1000mercis, à ses dirigeants et à ses équipes, de se concentrer sereinement sur l'exécution de sa stratégie. 1000mercis aura ainsi plus de flexibilité pour engager des investissements structurels, mener une politique RSE plus volontariste et créer un nouvel environnement de partage de la création de valeur au profit des équipes pour attirer et fidéliser les meilleurs talents dans un environnement de forte concurrence et en pleine mutation.

Yseulys Costes a déclaré : "Thibaut Munier et moi avons été pionniers en fondant 1000mercis il y a plus de 20 ans avec pour mission d'aider les organisations à faire levier sur les canaux digitaux pour construire des relations durables avec leurs clients. Notre volonté est de poursuivre notre mission et de renouer avec un chemin de croissance soutenable. Aujourd'hui nous opérons dans un écosystème plus mature et un environnement concurrentiel plus intense, y compris pour attirer et fidéliser les talents. Ces tendances de fond sont encore accélérées par la crise sanitaire et les mutations technologiques, et dans l'ensemble, ces facteurs ont un impact sur le profil financier de 1000mercis. Dans cette perspective, il est nécessaire d'ouvrir un nouveau chapitre. Le retrait de la cote de 1000mercis, s'il est mis en oeuvre, apportera l'agilité nécessaire à notre organisation et lui permettra de se concentrer sereinement sur l'exécution de sa stratégie, sans être sous la pression des contraintes grandissantes de la cotation en bourse".

Mme Costes ajoute : "La sortie de cote permettrait également de créer un nouvel environnement de partage de la création de valeur au profit des équipes, dont l'engagement est un facteur déterminant pour la réussite à venir. Enfin, je veux remercier nos actionnaires qui nous ont soutenus tout au long de notre parcours et pour leurs capacités à accompagner les entrepreneurs français dans la réalisation de leurs stratégies. "

Principales conditions et calendrier de l'offre

L'offre est libellée à un prix de 30 euros par action, représentant une prime de 28,2% sur le dernier cours coté avant l'annonce et de 34,5% sur le cours moyen pondéré par les volumes des 60 derniers jours. Les fondateurs et Positive YmpacT ont l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire de toutes les actions qu'ils ne détiennent pas si les actionnaires minoritaires ne détiennent pas plus de 10% du capital et des droits de vote de 1000mercis à l'issue de l'offre.

Il est rappelé que, sur recommandation d'un comité ad hoc, le Conseil d'Administration de 1000mercis a désigné le 9 février 2022 le cabinet A2EF, représenté par Mme Sonia Bonnet-Bernard, en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée et de la procédure de retrait obligatoire. Le Conseil d'Administration de 1000mercis se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur l'intérêt de l'offre et ses conséquences pour 1000mercis, ses actionnaires et ses salariés, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant.

Sur la base du calendrier indicatif, l'ouverture de l'offre devrait intervenir en mai 2022.

L'offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF.