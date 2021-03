1000mercis : réduction de capital suite à l'OPR

(Boursier.com) — L 'Autorité des marchés financiers et Euronext, dans des avis publiés le 19 février, ont indiqué que 396.705 actions 1000mercis avaient été présentées à l'offre publique de rachat par la société de ses propres actions (OPRA). L'offre publique était ouverte du 28 janvier au 18 février (inclus) et proposait aux actionnaires de leur racheter leurs actions 1000mercis dans la limite de 450.000 actions au prix unitaire de 20 euros. Le nombre d'actions présentées en réponse à l'OPRA, soit 396.705 actions, étant dans la limite du nombre maximum d'actions que 1000mercis s'était engagée à racheter, toutes les demandes ont été satisfaites. Euronext a procédé ce jour au règlement-livraison des actions apportées à l'offre et 1000mercis a donc racheté 396.705 de ses propres actions représentant 15,02% du capital social pour 7.934.100 euros.

Consécutivement à ce règlement-livraison et conformément aux délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier, les 396.705 actions rachetées dans le cadre de l'OPRA ont été annulées. Le capital social de 1000mercis est en conséquence réduit de la valeur nominale des actions rachetées et ramené à 224.349,10 euros, composé de 2.243.491 actions.