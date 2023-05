1000mercis : quid du dividende ?

(Boursier.com) — 1000mercis annonce que la réalisation définitive de la fusion par absorption de la Société civile immobilière Châteaudun par la Société a été constatée par le Conseil d'administration de la Société le 28 avril 2023 consécutivement notamment à l'approbation de cette opération de fusion par l'assemblée générale mixte réunie le 28 avril 2023. Dans le prolongement de la réalisation définitive de cette fusion et comme indiqué à l'occasion de l'offre publique d'achat simplifiée déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers le 24 mai 2022, la Société a procédé hier au refinancement hypothécaire de son actif immobilier situé 28, rue de Châteaudun, Paris 9e pour un montant de 42 ME, conformément à la convention de prêt conclue le 17 mars 2022 avec BNP Paribas. Par ailleurs, la distribution du dividende de 7,76 euros par action voté par l'assemblée générale mixte réunie le 28 avril 2023 et de l'acompte sur dividende de 2,44 euros par action décidé par le Conseil d'administration du 28 avril interviendra le 15 mai.