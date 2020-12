1000mercis : précisions sur l'AG du 12 janvier

1000mercis : précisions sur l'AG du 12 janvier









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 1000mercis déclare que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2021 à 10 heures se tiendra à huis clos, au siège social de la Société, hors la présence physique des actionnaires. Cette décision intervient dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de l'ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, la Société n'étant pas en mesure d'organiser l'AG dans des conditions de nature à permettre le respect les règles de distanciation prévues par le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020.

L'avis préalable de réunion, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) numéro 147 du 7 décembre 2020 numéro 2004692. L'avis de convocation a été publié au BALO 154 du 23 décembre 2020 numéro 2004821, et a fait l'objet d'un avis rectificatif publié au BALO 156 du 28 décembre 2020 numéro 2004860. Les modalités de participation sont détaillées dans l'avis de convocation. En conséquence, aucune carte d'admission ne sera délivrée et la Société invite les actionnaires à exercer leurs droits en votant par correspondance ou en donnant mandat au Président de l'Assemblée Générale.