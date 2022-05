1000mercis : ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée

(Boursier.com) — La société Positive YmpacT ainsi que Madame Yseulys Costes et Monsieur Thibaut Munier, fondateurs de la société 1000mercis, annoncent aujourd'hui que l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de 1000mercis sera ouverte du 26 mai au 16 juin 2022, inclusivement. L'Autorité des marchés financiers a déclaré l'offre conforme le 24 mai 2022, et a le même jour apposé son visa sur la note d'information de Positive YmpacT et sur la note en réponse de 1000mercis. Les documents détaillant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Positive YmpacT et de 1000mercis ont été déposés auprès de l'AMF le 24 mai 2022 et diffusés le 24 mai 2022 conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF. Le prix a été déclaré équitable par le cabinet A2EF, en qualité d'expert indépendant, y compris dans la perspective d'un retrait obligatoire.

Le Conseil d'administration de 1000mercis, réuni le 4 mai 2022, a rendu son avis motivé sur l'offre et déclaré que celle-ci était conforme aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés. Cet avis motivé a été rendu sur recommandation du comité ad hoc majoritairement composé de membres du Conseil indépendants et après avoir pris connaissance du rapport du cabinet A2EF, représenté par Madame Sonia Bonnet-Bernard, expert indépendant chargé de se prononcer sur les conditions financières de l'offre. Il est précisé que les fondateurs, par ailleurs membres du conseil d'administration de 1000mercis, n'ont pas pris part au vote relatif à l'avis motivé du Conseil d'administration. En outre, l'expert indépendant a souligné qu'un actionnaire minoritaire significatif, Trilom SARL, a déjà cédé sa participation de 3,8% au capital de la Société, à Positive YmpacT, le 18 mars 2022 au prix de 30 euros par action.

Au 20 mai 2022, Yseulys Costes et Thibaut Munier détenaient au travers de Positive Ympact 60,23% du capital et 58,85% des droits de vote de 1000mercis. Les fondateurs et Positive YmpacT ont l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire de toutes les actions qu'ils ne détiennent pas (à l'exception des actions auto-détenues) si à l'issue de l'offre, les conditions réglementaires à sa mise en oeuvre sont réunies. Le retrait obligatoire se ferait moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre.