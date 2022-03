1000mercis : OPA simplifiée à 30 euros par action !

(Boursier.com) — 1000mercis annonce que ses fondateurs ont fait état de leur intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions 1000mercis au prix de 30 euros par action. Yseulys Costes et Thibaut Munier, fondateurs de la société 1000mercis, dont ils détiennent directement de concert 54,37% du capital et 68,92% des droits de vote, annoncent donc ce jour leur intention de déposer prochainement auprès de l'Autorité des marchés financiers, au travers d'une société constituée à cet effet et détenue à parité par eux (Positive Ympact SAS), un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions 1000mercis qu'ils ne détiennent pas - à l'exception des actions autodétenues par 1000mercis.

Cette offre publique d'achat simplifiée serait libellée au prix de 30 euros par action. Le dépôt du projet d'offre devrait intervenir d'ici fin mars 2022, étant précisé que la société Positive Ympact a déjà sécurisé le financement nécessaire au dépôt de l'offre. Les actionnaires de 1000mercis disposeraient ainsi de la possibilité d'obtenir une liquidité immédiate sur l'intégralité de leur participation et à un prix représentant une prime de 28,2% sur le dernier cours coté avant l'annonce et de 34,5% sur le cours moyen pondéré par les volumes des 60 derniers jours. Il est dans l'intention des fondateurs et de la société Positive Ympact de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire si les conditions réglementaires sont réunies à l'issue de l'offre d'achat. Par ailleurs, les fondateurs feront apport à la société Positive Ympact des participations qu'ils détiennent directement avant le dépôt du projet d'OPAS, sur la base d'une valeur d'apport de 30 euros.

Dans la perspective de cette opération, la société Trilom, détenant 3,8% du capital de 1000mercis, a conclu avec Positive Ympact un contrat de cession portant sur la totalité de sa participation au prix de l'offre d'achat. La réalisation de cette cession interviendra au plus tard le 21 mars 2022.

La réalisation de l'offre simplifiée reste subordonnée à son dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'à une décision de conformité que celle-ci prononcerait à l'issue de son examen.