1000mercis : Le résultat net Groupe est de 1 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe 1000mercis au 31 décembre 2021 s'établit à 68,9 ME, en progression de 17,8% par rapport au 31 décembre 2020. Après une progression de 24% au premier semestre 2021, la croissance du chiffre d'affaires a ralenti au second semestre et s'établit à 13%. Les achats et charges externes ainsi que les charges de personnel ont progressé de 4% et ressortent respectivement à 38,3 ME et 24,4 ME.

La progression des charges d'exploitation, inférieures à celle du chiffre d'affaires, résulte notamment des efforts exceptionnels d'économie et d'optimisation réalisés en 2020.

Les dotations aux amortissements et provisions progressent de 17% en 2021, résultat d'une sinistralité accrue, notamment sur le poste clients.

Le résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements des écarts d'acquisition ressort à 0,9 ME, contre -5,7 ME au 31 décembre 2020. Le résultat d'exploitation après dotations aux amortissements des écarts d'acquisition s'établit à 0,6 ME au 31 décembre 2021. Le résultat net Groupe est de 1 ME.

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 33 ME.

Pour Yseulys Costes, Président Directeur Général : " Le groupe a renoué en 2021 avec un résultat net positif. Je tiens à féliciter une nouvelle fois les équipes pour les efforts réalisés. Dans le contexte incertain actuel, je tiens également à les remercier pour la solidarité et l'engagement dont ils font preuve."