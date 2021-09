1000mercis : le résultat d'exploitation ressort à -0,2 ME au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe 1000mercis au 30 juin 2021 s'établit à 32,4 ME, en croissance de 24% par rapport au 30 juin 2020. La hausse du chiffre d'affaires résulte principalement de la reprise d'activité d'un grand nombre de nos clients au regard de l'évolution de la crise sanitaire, et a été principalement portée par nos activités CRM et programmatique.

La variation du résultat d'exploitation s'explique notamment par :

- un mix produits qui pèse sur la marge brute ;

- une baisse des frais généraux de 0,8 ME, conséquence de plan d'économies mis en place en 2020 ;

- une baisse de la production immobilisée de 0,3 ME ;

- une hausse des charges de personnel de 0,2 ME ;

- des dotations nettes aux provisions pour dépréciation de créances et pour risques en hausse de 0,3 ME liées à un contexte économique augmentant le risque de sinistralité.

Le résultat d'exploitation ressort à -0,2 ME, en hausse de 2,7 ME par rapport au 30 juin 2020.

Le résultat net Groupe est en perte de 0,5 ME.

La trésorerie disponible du Groupe s'établissait à 18,9 ME au 30 juin 2021 contre 19,9 ME au 31 décembre 2020.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres du Groupe s'élevaient à 31,4 ME. Ils intègrent une réduction de fonds propres de 7,9 ME consécutive à l'offre publique de liquidité close le 18 février 2021.

Pour Yseulys Costes, CEO, a déclaré : "Les investissements technologiques sur nos outils propriétaires et nos efforts de recrutement, depuis plusieurs semestres, ont permis de structurer le Groupe pour soutenir la reprise d'activité, tout en maintenant l'excellence opérationnelle de nos offres. Le Groupe est conforté dans ses choix d'investissements et est décidé à les poursuivre pour améliorer encore sa qualité de service et renforcer son impact positif sur l'écosystème digital. Je tiens à remercier nos clients qui, avec un indice de satisfaction de 94%, nous ont une nouvelle fois témoigné leur confiance et les équipes pour la qualité de leur travail et leur engagement."