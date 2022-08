1000mercis : la hausse des charges d'exploitation pèse sur la rentabilité au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe 1000mercis au 30 juin 2022 s'établit à 36,2 millions d'euros, en croissance de +12% par rapport au 30 juin 2021. La hausse du chiffre d'affaires résulte principalement du dynamisme des offres CRM et trading programmatique au 1er semestre 2022. La part du chiffre d'affaires à l'international est de 22%.

Le résultat d'exploitation semestriel 2022 est une perte de -0,2 ME. Il est stable par rapport au 30 juin 2021, et traduit notamment : - une progression des autres produits de 0,4 ME ;

- une hausse des achats et des charges externes de 2,7 ME (+15%) ;

- une hausse des charges de personnel de 2,8 ME (+23%)

- des dotations d'exploitation en baisse de 1,4 ME (-50%).

Le résultat net Groupe est une perte de -0,3 ME (-0,5 ME au 1er semestre 2021).

La trésorerie disponible du Groupe est de 14,4 ME au 30 juin (19,4 ME au 31 décembre 2021). Les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 32,8 ME.

"Le groupe a connu une croissance solide au 1er semestre grâce à ses offres CRM et trading programmatique. Cette progression d'activité et l'évolution du mix produit nécessitent des efforts de recrutement accrus et plus généralement une hausse des charges d'exploitation qui pèsent sur la rentabilité du groupe", explique Yseulys Costes, CEO.