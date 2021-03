1000mercis : en perte de 6,8 ME en 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe 1000mercis au 31 décembre 2020 s'établit à 58,5 millions d'euros, en baisse de -15,5% par rapport au 31 décembre 2019. La baisse du chiffre d'affaires résulte directement des difficultés rencontrées par un grand nombre de clients, notamment dans les secteurs de la restauration, la distribution, du transport et du tourisme, depuis l'émergence de la crise sanitaire devenue crise économique.

Le résultat d'exploitation ressort à -5,7 ME, en baisse de 8,6 ME par rapport au 31 décembre 2019.

La quote part de perte nette de Customer 1000mercis Experience Group, participation détenue à 20%, s'établit à -0,2 ME. Le résultat net groupe est une perte de -6,8 ME (+2,5 ME en 2019).

La trésorerie disponible du Groupe s'établit à 19,9 ME au 31 décembre 2020 (13,8 ME au 31 décembre 2019). La progression s'explique essentiellement par une diminution du BFR en lien avec la baisse d'activité constatée sur l'année.

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 39,7 ME.