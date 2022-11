1000mercis : Avis de projet d'apport partiel d'actif

(Boursier.com) — 1000mercis , spécialiste du Data Marketing, annonce un projet d'apport partiel d'actifs.

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 28 novembre 2022, la société 1000mercis SA et la société Numberly SAS (intégralement détenue par 1000mercis SA) ont conclu un projet de traité d'apport partiel d'actif par lequel 1000mercis SA apporte à Numberly SAS ses activités de "marketing interactif ", de "publicité interactive" et de "marketing mobile" constituant une branche d'activité complète et autonome.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des réorganisations décrites dans la note en réponse de la société 1000mercis du 24 mai 2022 établie à l'occasion de l'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de la société et initiée par la société Positive YmpacT.