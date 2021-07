Zoom s'offre le fournisseur de logiciels de cloud Five9

A 15 milliards de dollars, c'est la plus grosse acquisition de l'entreprise spécialisée dans la visioconférence

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'année 2020 aura été exceptionnelle pour Zoom... A la recherche des relais de croissance, alors que les salariés et les étudiants retournent progressivement au bureau et à l'université, après plus d'un an de crise sanitaire, le groupe spécialisé dans la visioconférence annonce la plus grosse acquisition de son histoire. Zoom a trouvé un accord pour racheter le fournisseur de logiciels d'informatique dématérialisée ("cloud") Five9 dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 14,7 milliards de dollars.

Dans un communiqué, le spécialiste de la visioconférence a indiqué que Five9 allait devenir une filiale opérationnelle et que son directeur, Rowan Trollope, conserverait ses fonctions et occuperait l'un des postes de vice-présidents de Zoom. L'entreprise s'attend à ce que l'opération, approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises, soit finalisée au premier semestre de 2022.

Relais de croissance

Ensemble, Zoom et Five9 visent à mieux concurrencer Cisco Systems, la plateforme RingCentral ou encore Amazon, en permettant à ses clients de fournir un service clients via Internet. "Nous recherchons en permanence des moyens d'améliorer notre plateforme, et l'ajout de Five9 est un choix naturel", a déclaré le PDG de Zoom, Eric Yuan, dans un communiqué.

Zoom est monté en puissance après le début de la pandémie de coronavirus, devenant omniprésent alors que les personnes forcées de rester chez elles utilisaient son service pour se connecter à distance au travail, à l'école, aux amis et à la famille. En un an, le cours de bourse a été multiplié par cinq et la société pèse plus de 100 milliards de dollars à Wall Street. Mais les investisseurs s'inquiètent désormais de savoir si cette croissance va se poursuivre, à mesure que la vaccination progresse et que les restrictions sanitaires s'assouplissent.