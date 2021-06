Zalando va créer des milliers d'emplois en France

L'enseigne allemande de vente en ligne va investir 300 millions dans la construction d'un centre logistique dans l'est de Paris.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'enseigne berlinoise de mode en ligne Zalando va investir 300 millions d'euros dans un nouveau site logistique en France, dans l'est de Paris, qui conduira à la création de 2.000 emplois, a annoncé l'Elysée. Il s'agit de l'un des 22 projets d'investissement présentés par la présidence, pour un total de 3,5 milliards d'euros...

Emmanuel Macron accueille ce lundi 120 directeurs généraux internationaux à Versailles dans le cadre de son désormais traditionnel sommet "Choose France". Au total, 7.000 créations d'emplois devraient être annoncées par les différentes entreprises présentes. Robert Gentz, l'un des co-PDG de Zalando, est sur la liste des invités.

Point d'entrée de la mode

Zalando est actuellement à la tête d'un centre logistique beaucoup plus réduit à Moissy-Cramayel. "Nous voulons devenir le point d'entrée de la mode en France. Pour gagner le coeur et l'esprit des consommateurs, nous voulons disposer de l'offre la plus appropriée et du service le plus pratique et responsable", a expliqué Robert Gentz, dans un entretien accordé aux 'Echos'.

La France est son marché le plus dynamique, avec une croissance de 17% en termes de pénétration depuis 2018, aux côtés de l'Italie et de l'Espagne. "Mais seuls 6% en moyenne des consommateurs sont clients de Zalando dans le sud de l'Europe, contre jusqu'à 20% dans le nord de l'Union européenne", écrit le journal.

Zalando a déjà annoncé la semaine dernière un partenariat stratégique avec Sephora pour vendre en ligne les produits distribués par le groupe français de cosmétiques...