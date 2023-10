Youtube : les créateurs ont touché 50 milliards de dollars ces 3 dernières années

Le PDG de l'entreprise, Neal Mohan, se félicite de ses performances dans une interview aux 'Echos'.

(Boursier.com) — C 'est la première plateforme vidéo au monde avec 2 milliards d'utilisateurs. Youtube en dit un peu plus sur ses performances dans une interview accordée au journal 'Les Echos' vendredi. La filiale de Google, qui se prépare comme tant d'autres à l'explosion de l'intelligence artificielle, revendique plus de 80 millions d'abonnés pour son offre sans publicité Youtube Premium, explique son PDG Neal Mohan, qui estime donc que la croissance potentielle est énorme.

Combien touchent les créateurs ?

"Ces trois dernières années, on a reversé plus de 50 milliards de dollars à l'ensemble de la communauté des créateurs - les youtubers, les musiciens, les artistes, les médias traditionnels... Notre programme de partenaires, le programme de monétisation, compte plus de 2 millions de personnes dans le monde", détaille Neal Mohan.

Quel impact sur l'emploi en France ?

Neal Mohan explique avoir commandé une étude à l'Oxford Economics qui évalue "à 650 millions d'euros et 22.000 emplois notre contribution au PIB français".

Première plateforme de streaming aux Etats-Unis

Selon Nielsen, Youtube est désormais la première plateforme de streaming aux Etats-Unis, avec des audiences en hausse "quand les autres sont en baisse ou stables", détaille Neal Mohan aux 'Echos'. "Les jeunes veulent juste regarder ce qu'ils aiment sur un plus grand écran, y compris nos vidéos courtes", ou les matchs de la ligue de football américain, poursuit-il. Ce public "veut regarder le match en live et ses créateurs préférés sur la même app, au cours de la même expérience".

Explosion de l'IA

Youtube compte bien profiter des travaux de sa maison-mère Google pour progresser dans le domaine de l'IA. "Avant, si je voulais mettre une vidéo d'un dragon survolant une ville, il me fallait des mois de travail et une énorme puissance de calcul. Maintenant, un créatif peut le faire en à peine quelques secondes. Le pouvoir informatique est là et le mettre entre les mains des gens est une révolution. Et si on a du contenu plus attractif, cela fera grandir notre activité", se félicite Neal Mohan.