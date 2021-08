YouTube : le sexisme à l'honneur dans les vidéos, selon une étude

Près de 40% des vidéos passées au crible contiennent des stéréotypes féminins, fondés sur des images préconçues des femmes, comme par exemple “la maternelle” ou “l'hystérique”.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Des femmes beaucoup moins présentes à l'écran que les hommes, et dans des situations très souvent dégradantes... C'est le constat dressé par la Fondation des femmes dans une étude menée en collaboration Science Po, et publiée jeudi.

Les auteurs de ce rapport dédié à l'image des femmes dans le numérique, qui se sont concentrés sur la période 2019-2020, ont constaté "une présence écrasante des premiers rôles masculins dans les vidéos sur Youtube" - les plus regardées par les utilisateurs de la plateforme d'Alphabet étant des clips musicaux. Ainsi, 39% des vidéos passées au crible contiennent des stéréotypes féminins, fondés sur des images préconçues des femmes, comme par exemple “la maternelle” ou “l'hystérique”. Au total, ce sont 68,2% des contenus qui présentent des stéréotypes de genre (féminins et masculins).

Sexualisation

La sexualisation des personnages concerne uniquement les personnages féminins, tandis que les propos à connotation sexuelle observés sont prononcés à 96% par des hommes. Quand des rapports de soumission entre personnages féminins et masculins sont observés, ce sont toujours les femmes qui sont soumises. Un quart des vidéos étudiées présente au moins une forme de violence, et dans près de 99% des cas, celle-ci est le fait de personnages masculins.

Accélération avec la crise

"Alors que sur la période 2019-2020, 35% des vidéos présentaient une image dégradante des femmes, le phénomène s'est accentué pendant la crise sanitaire. En effet, près de 43% des vidéos répertoriées pendant le premier confinement présentent une image dégradante des femmes", notent la Fondation des femmes et Sciences-Po. Pendant le deuxième confinement, 75% des vidéos répertoriées présentaient quant à elles un contenu stéréotypé.

La pandémie de Covid-19 a été très difficile pour les droits des femmes. Selon une étude publiée par le forum économique de Davos en 2021, la pandémie aurait entraîné un recul de 36 ans du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On connaît notamment l'impact que les confinements ont eu sur les violences conjugales, avec une augmentation de 400% des appels reçus par la plateforme du 3919 (Statistiques de la MIPROF).

Et les hommes ?

En ce qui concerne les stéréotypes masculins, l'archétype le plus récurrent est celui de "l'hyper-viril", qui revient dans 71 vidéos sur les 200 étudiées, soit 35,5% des contenus. "Nous avons remarqué que cette hyper-virilité était dans la majorité des cas associée à des comportements déviants, présentant un certain nombre d'attributs propres à l'image romancée du gangster (argent, drogue, armes, voitures...)", notent les auteurs. Il est suivi du type du "protecteur", observé dans 43 vidéos et du "macho", relevé dans 38 vidéos. "Le séducteur" et "le coureur de jupons" sont présents respectivement dans 20 et 13 vidéos.