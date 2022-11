YouTube dépasse la barre des 80 millions d'abonnés

La plateforme gratuite de vidéos de Google s'affirme comme un acteur majeur dans l'industrie musicale.

(Boursier.com) — YouTube a dépassé les 80 millions d'abonnés pour ses offres Music et Premium dans le monde, en comptant les utilisateurs profitant d'essais gratuits. Cela représente 30 millions d'abonnés en plus sur un an, ce qui place la société sur la bonne voie pour devenir l'un des principaux fournisseurs de musique en streaming. En septembre 2021, YouTube était à la tête de 50 millions d'abonnements Music et Premium.

"Nous avons travaillé dur pour créer une expérience qui donne la priorité aux utilisateurs, et nous continuerons à fournir la meilleure expérience ininterrompue sur l'ensemble de YouTube, même en déplacement", s'est félicité Adam Smith, vice-président de la branche produit, dans un communiqué.

Des revenus importants

Sur son blog officiel, YouTube indique avoir apporté 6 milliards de dollars de revenus à l'industrie de la musique, dont 30% provenaient du contenu généré par les utilisateurs, entre juillet 2021 et juin 2022.

YouTube Music Premium coûte 9,99 dollars par mois et permet aux utilisateurs de télécharger et d'écouter de la musique sans publicité. L'offre a récemment introduit un widget iOS 16 Lock Screen, qui permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux chansons, albums, listes de lecture et vidéos récemment lus depuis l'écran de verrouillage.

Le compte YouTube Premium coûte pour sa part 11,99 dollars mois et permet aux abonnés de regarder et de télécharger des vidéos YouTube sans publicité, et d'accéder à tous les avantages de YouTube Music.